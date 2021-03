Economia arranca el curs de gestió a magatzems per a persones desocupades

El programa de formació per a l'ocupació impulsat per la Regidoria d'Economia arranca aquest mes de març amb el curs de Gestió i organització de magatzems. El curs, subvencionat per la Diputació Provincial, forma part del pla formatiu ARA Formació.

El curs Gestió i organització de magatzems està dirigit a persones desocupades que volen adquirir coneixements en la preparació de comandes, administrar compres i gestionar el magatzem, conéixer les diferents tècniques d'organització i aprendre a gestionar el material. També permetrà als 15 alumnes que hi participen familiaritzar-se amb la documentació pròpia del control de magatzem, amb la finalitat d'afavorir la seua inserció laboral. Les classes són telemàtiques, a excepció del dia d'inici i clausura.