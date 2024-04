La Diputación sufragará el asesoramiento legal contra las macroplantas fotovoltáicas en la provincia

La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, se ha reunido con entidades que rechazan la implantación de megaplantas fotovoltaicas en la provincia. Barrachina se ha comprometido a estar al lado de los afectados. La presidenta ha reiterado que la institución apuesta por las energías renovables, la sostenibilidad medioambiental, la ordenación del territorio, el desarrollo económico, pero siempre desde el consenso y el diálogo con todos los agentes implicados.

El encuentro ha contado con la asistencia de representantes de Defensem les nostres arrels (Les Useres), Nostra Terra (Les Coves de Vinromà), Per un Cabanes Viu (Cabanes), La Terra Casa Nostra (Vilafamés), Junts Per La Terra (Vall d'Alba) y la Plataforma No a la MAT. La presidenta de la Diputación ha indicado que la defensa del territorio es uno de los principales objetivos marcado por el Gobierno Provincial en el inicio de la legislatura para que el conjunto de la provincia continúe avanzado y siga generando oportunidades y desarrollo.

Durante el encuentro, los representantes provinciales han trasladado a las asociaciones las acciones previstas por parte de la institución en defensa del territorio y, han reiterado que la Diputación de Castellón va a ir siempre de la mano de los ayuntamientos por eso ya se han establecido las bases que regirán las ayudas dirigidas a los ayuntamientos para la defensa del territorio con vistas a sufragar gastos de asesoramiento técnico y/o legal en el proceso de alegaciones a proyectos de plantas de energía solar durante el presente ejercicio.