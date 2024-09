Dermo-Suavina lanza su bálsamo pediátrico: la solución perfecta para proteger los labios sensibles de los niños

Los labios son una zona del rostro especialmente sensible, y no solo en adultos, sino también en niños. Hay que tener en cuenta que una de las grandes características de los labios es la ausencia de glándulas sebáceas, a diferencia de otras partes de la piel. Esto los hace más vulnerables a resecarse y, en consecuencia, agrietarse. Al mismo tiempo están expuestos, no solo a diferentes agentes endógenos como la saliva, sino que también sufren los efectos de agentes externos como el viento o el cambio extremo de temperaturas.

Los niños no están exentos de padecer estos problemas. Por eso, para evitar que esta zona tan sensible del rostro esté predispuesta al desarrollo de patologías como sequedad y agrietamiento o irritaciones entre los más pequeños de la casa, Dermo-Suavina, con sus más de 140 años de historia, vuelve a innovar y, tras el éxito de Dermo-Suavina Pediátrico, su primer producto específico para el cuidado de los labios de los más pequeños de la casa, lanza su VERSIÓN EN TUBO , para llevarlo y usarlo cómodamente en cualquier situación.

Además, en los niños es más fácil que se den pequeñas complicaciones, ya que suelen morderse, tirarse de los pellejitos o tocarse con las manos sucias la zona de la boca. Por eso, es muy importante que utilicen productos específicos para esta zona y que lo lleven siempre en la mochila, y así evitar todos estos problemas.

Vicente Calduch, CEO de Laboratorios Calduch, y quinta generación de los Laboratorios, afirma: “tras la buena acogida que ha tenido la versión pediátrica de nuestro bálsamo centenario, hemos lanzado el nuevo formato en tubo para que los niños, y no tan niños, se beneficien de las bondades de este producto, pero en su versión en tubo, una opción perfecta para que los labios de toda la familia siempre estén cuidados en cualquier momento y situación. Además, su aroma irresistible, facilitará que los niños lo usen y tengan siempre unos labios sanos e hidratados con un producto de altísima calidad. Con este cómodo formato, esperamos que las necesidades de nuestros fieles seguidores, y los que están por llegar, tengan todas las opciones posibles para cuidar esta parte tan delicada del rostro, con una fórmula única, testada dermatológicamente y muy efectiva”.

DERMO- SUAVINA Bálsamo Pediátrico

El Bálsamo Dermo-Suavina, de Laboratorios Calduch, cuya fórmula original data del año 1880, se presenta en una nueva versión en TUBO para que no falte en el neceser de los más pequeños de la casa: Dermo-Suavina Pediátrico, enriquecido con aceite de jojoba, cera de abeja, cera de carnaúba, aceite de girasol y vitamina E.

Su fórmula, testada dermatológicamente, está elaborada al 100% con una base de ingredientes de origen vegetal. En su delicado perfume sin alérgenos destacan deliciosas notas de fresa y frutos rojos.