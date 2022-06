Sanidad solo abrirá 7 de los 17 ambulatorios de costa

Acabamos de estrenar verano y la consellería de Sanidad acaba de publicar la dotación de medios con los que contaremos en nuestra provincia para los meses estivales.

El Plan de Vacaciones de Verano incluye la apertura de siete ambulatorios de playa y reforzar cuatro centros de Atención Primaria en la provincia de Castellón, lejos de los 11 ambulatorios de verano que pedían los sindicatos y más lejos todavía de los deseos de algunos ayuntamientos que esperaban que se abrieran más que los 7 ambulatorios de costa, especialmente, cuando la provincia cuenta con 17 dotaciones.

El Colegio de Médicos de Castellón ha calificado de insuficiente la oferta de la consellería, mientras, el sindicato médico de la Comunitat Valenciana asegura que el plan no está mal pero alerta que no se van a conseguir médicos. Entre las autonomías se ha entrado en guerra de contratación de facultativos y la Comunitat Valènciana no ofrece los mejores contratos como ha explicado el portavoz del sindicato médico Alejandro Calvente.

En nuestra provincia se van a abrir consultorios de verano en: Torreblanca-Torrenostra, Oropesa-La Marina, Oropesa-La Concha, Benicàssim, Vila-Real, Benicàssim Atlanta, Moncofa y Burriana. Además, se van a reforzar con más personal el centro de salud de Peñíscola, el consultorio Alcalá de Xivert-Alcosssebre, Oropesa y Benicàssim.

El ayuntamiento de Peñiscola ha protestado porque solo se refuerza su centro de salud y no se abren los ambulatorios auxiliares en este plan. Recuerdan que su población pasa de 8.000 habitantes en invierno a los 100.000 de la época estival.