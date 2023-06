Compromís no pactará con PSOE y posibilitará la alcaldía de Benicarló al PP

A 48 horas de la formación de los ayuntamientos los partidos políticos ultiman sus acuerdos o desacuerdos. En el caso de Benicarló, Compromís ha decidido romper las negociaciones con PSOE y los independientes de Benigazlum, lo que dejará la vía libre a que los populares, con Juanma Cerdá a la cabeza, obtengan la alcaldía del municipio, por ser la lista más votada.

Después de varias reuniones, Compromís ha anunciado que no habrá pacto de izquierdas porque 'no se fían' de las políticas de PSOE durante esta legislatura y no ven que la alianza con los independientes Benigazlum sea un pacto de izquierdas. La portavoz de Compromís, Nuria Isern, reconoce que desde la oposición también se pueden hacer politicas de izquierdas.

Los socialistas, por su parte, piensan que ya no hay marcha atrás en las negociaciones y denuncian que Compromís deje en manos de la derecha el ayuntamiento.

Recordamos que en Benicarló PSOE obtuvo 5 concejales, los independientes 4 y Compromís 3. Mientras que en la derecha, PP fue la lista más votada con 7 concejales y VOX obtuvo 2.