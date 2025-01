El Colegio de Enfermería de Castellón denuncia la propuesta de excluir a la Enfermería en las ambulancias de clase C

El Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón (COECS) expresa su rechazo ante el comunicado de Rafael Romero, director del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana (SESCV), en el que se sostiene que las ambulancias asistenciales de clase C deberían poder operar en ausencia de la correspondiente enfermera o enfermero. “Estas declaraciones se oponen frontalmente a lo establecido en la normativa vigente sobre el personal mínimo con que debe contar un transporte sanitario de este tipo”, ha señalado la presidenta del COECS, Isabel Almodóvar.

Según recoge el Real Decreto 836/2012 de 25 de mayo, las ambulancias de clase C deben contar al menos con un técnico en emergencias sanitarias (TES) y un enfermero/a. Si fuese necesario, se les sumaria un médico/a. La presidenta del COECS ha subrayado que la presencia de la Enfermería en estos transportes no es opcional: “La normativa es clara. Todos los equipos de estos transportes deben contar siempre con una enfermera para poder desempeñar su trabajo de forma adecuada y segura. Esto no es negociable”.

Isabel Almodóvar ha incidido en que, contrariamente a lo que afirma el director del SESCV, las funciones del personal médico y de los profesionales de Enfermería no son las mismas: “Al igual que una enfermera no puede suplir el trabajo de un médico, el rol de la Enfermería no puede ser sustituido por el de la Medicina. Sus competencias son complementarias y, en el caso de las ambulancias clase C, los servicios de las/os enfermeras/os son imprescindibles”.

Desde el COECS, han tildado la exclusión del personal de Enfermería en estos equipos de “propuesta ilegal e irresponsable” y advierten de los peligros que esta medida puede acarrear: “Sin la presencia de una enfermera, la dotación de estas ambulancias estará incompleta y la calidad asistencial se verá amenazada. La atención integral de los pacientes requiere su presencia en cualquier circunstancia”.

Por otra parte, Almodóvar ha argumentado que esta decisión también puede provocar serios perjuicios para los técnicos en emergencias sanitarias y para los médicos. “Los TES y el personal médico se verían obligados a trabajar en condiciones que no cumplen con lo que establece la normativa. Esto haría peligrar la seguridad de los pacientes, también la del resto del personal sanitario que debería desempeñar unas tareas que no son las suyas”, ha expresado.

La máxima representante del COECS ha recordado que la regulación se fundamenta en “razones de peso” a la hora de establecer las dotaciones: “Se ha fijado una plantilla mínima para las ambulancias de clase C con el objetivo de salvar vidas y garantizar una mejor calidad asistencial. Las directrices son claras al exigir que, al menos, debe haber un TES y un enfermero/a”.

Finalmente, la presidenta del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón ha instado a Rafael Romero a rectificar su comunicado y ha pedido a las autoridades sanitarias que velen por el estricto cumplimiento de la normativa. “Por el bien de todos, es necesario que el director del SESCV se retracte de sus declaraciones y que la Conselleria de Sanidad garantice el respeto a la legalidad”, ha concluido.