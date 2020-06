El centre Espardenyers duplica les places per atendre a menors

La regidoria de Serveis Socials ha licitat el nou contracte de gestió per l´ampliació de l´horari del centre d´inserció sociolaboral que passarà d'oferir un servei matinal dirigit a 12 joves de 16 a 18 anys a disposar d'un horari de vesprada per a donar cabuda a 12 adolescents més d'entre 13 i 15 anys. Amb un pressupost anual de 120. 414 euros, IVA inclòs, les empreses interessades disposen fins al pròxim 17 de juny per a presentar les seues propostes.

El centre d'inserció sociolaboral Espardenyers actualment atén a 12 joves de 16 a 18 anys en situació de risc en horari matinal, de 9.00 a 14.00 hores. La Regidoria de Serveis Socials, amb la nova contractació del servei, amplia aquest horari perquè de 16.00 a 19.00 hores es puguen atendre adolescents de 13 a 15 anys també en situació de risc. El nou servei comptarà amb 12 places i s'impartiran activitats d'oci, cultura, ocupacionals i de rehabilitació.