Castellón contará con cerca de 2 millones de euros para fomentar más programas de empleo local

La Junta de Gobierno Local, ha dado luz verde a la aceptación de casi 2 millones de euros ( ), en concepto de subvenciones por parte de LABORA, el Servicio Público de Empleo y Formación de la Comunitat Valenciana, para seguir impulsando nuevos talleres y programas de empleo a lo largo de 2025.

El portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales ha subrayado que “con la puesta en marcha de estos tres programas de empleo, mejorará la capacidad de empleabilidad de 108 castellonenses”.

Así pues, el edil ha explicado que “se trata de tres subvenciones para tres proyectos de empleo. Uno es la Escuela Taller Castellón1 dotada con un importe de 725.643 euros, el Taller de Empleo 16 con 824.292 euros y Acción Inserta Castellón 1 con una subvención de 412.146 euros”.

El Taller de Empleo 16, en el Centro Formación Tetuán XIV tendrá una duración de 12 meses y en él se desarrollarán formaciones para la obtención de los certificados oficiales en las especialidades formativas de edificación y agricultura ecológica cuyas formaciones son: Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción, revestimientos con piezas rígidas por adherencia en construcción y Agricultura ecológica; con la formación en Actividades auxiliares en agricultura, montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas.

El programa Escuela Taller Castellón 1 tendrá una duración de 12 meses y se desarrollarán las formaciones sobre las siguientes especialidades en la rama de edificación; Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas y Fábricas de albañilería. También se realizará formación en electricidad; Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas, Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión y formaciones en carpintería de madera: Trabajos de carpintería y mueble y Montaje de muebles y elementos de carpintería.

Por último, el programa formativo Acción Inserta Castellón 1, tendrá una duración de 6 meses para el desarrollo de especialidades completas para obtener los Certificados de Profesionalidad del nivel 1 de las especialidades; Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción, Reproducciones de moldes y piezas cerámicas artesanales y Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos.

Sales argumenta la gestión municipal

En otro orden de asuntos, el portavoz del gobierno ha respondido en rueda de prensa al secretario general socialista en la ciudad, Rafa Simó, en las que calificaba de nula la inversión de la Generalitat en la ciudad de Castellón en asuntos como el empleo, el Hospital General, así como los cero avances del gobierno municipal en la Ronda Oeste o en el nuevo conservatorio.

Empleo

Sales ha destacado que “son declaraciones que no han podido estar más desacertadas ya que precisamente en materia de empleo y formación hoy hemos pasado dos millones de euros de subvenciones de la Generalitat, para seguir desarrollando planes de empleo”.

El edil ha recordado que en 2024 se han realizado por primera vez cuatro Talleres de Empleo simultáneamente, que han generado 137 contrataciones, la iniciativa innovadora impulsada por el Ayuntamiento de Formación a la Carta, así como otros programas de formación y empleo como t’Avalem y Et formém.

Hospital General

Por otra parte Sales también ha respondido a las acusaciones de Simó sobre el Hospital General. “Hablar ahora de que hay parálisis inversora al Hospital General, cuándo es este gobierno de la Generalitat el que está comprando los terrenos para poder construir ese hospital no tiene sentido, porque quiero recordar que el gobierno del Botanic lo único que hizo fue presentar una maqueta.

Ronda Oeste

“Simó habló también de que la Ronda Oeste estaba en punto muerto. Esto es especialmente reseñable porque las rondas en general; la Sur, la Este, la Norte y la Oeste, cuando finalicen, las habrá construido todas un gobierno presidido por el Partido Popular. Toda la ronda, ni un solo metro, ni un solo kilómetro de esas rondas la ha hecho el PSOE y han gobernado ocho años”.

“La Ronda Oeste, que por cierto ya se construyó por el PP en el 2011. Su única aportación en ocho años, fue recalificar el suelo de los vecinos pasándolos de urbano, como teníamos el Partido Popular en el plan general a rústico para así pagarles menos indemnización a los vecinos. Y claro, hablar de la Ronda Oeste cuando justo hace unas semanas el presidente Mazón estuvo aquí con la alcaldesa firmando el convenio de culminación, la verdad es que me resulta sorprendente” ha aseverado el edil.

Conservatorio

Finalmente Sales ha citado las declaraciones vertidas sobre el conservatorio, destacando que “el pasado 23 de abril los medios de comunicación recogieron el concurso de ideas, el nombre y hasta la infografía hecha, está ya el estudio de ingeniería que ha desarrollado el proyecto adjudicado. El anterior gobierno estuvo 8 años paralizando el conservatorio porque no se ponían de acuerdo de su ubicación y ahora me dicen que está pendiente. Pues no, no está pendiente, el concurso de ideas está adjudicado por 2,2 millones y los primeros trámites urbanísticos ya están en marcha” ha concluido.