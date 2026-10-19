Castellón aumenta un 3,94% la oferta de alquiler, pero los precios suben un 5,52%

El mercado del alquiler en la provincia de Castellón aumenta su oferta, pero continúa encareciéndose. Según el Barómetro del Alquiler del tercer trimestre de 2026, elaborado por el Observatorio del Alquiler e impulsado por la Fundación Alquiler Seguro, la provincia cuenta con una previsión de 7.490 viviendas disponibles, un 3,94% más que al cierre de 2025. Además, la presión de la demanda se sitúa en 38 personas interesadas por cada vivienda en alquiler, por debajo de las cifras registradas en Valencia y Alicante.

En cuanto a los precios, alquilar una vivienda en Castellón cuesta ya una media de 765 euros mensuales. La cifra supone un incremento del 5,52% respecto al cierre del año pasado, una subida que mantiene la tendencia al alza del mercado residencial en la provincia. Aunque Castellón presenta los alquileres más económicos de las tres provincias valencianas, el encarecimiento sigue dificultando el acceso a la vivienda para quienes buscan arrendar un inmueble.

Los datos contrastan con la evolución de la oferta en Valencia, donde se prevé una caída del 3,26%, hasta las 39.231 viviendas, mientras que Alicante registra un ligero aumento del 0,06%, con 33.072 inmuebles. En el conjunto de la Comunidad Valenciana, el precio medio del alquiler alcanza los 1.072 euros mensuales, un 3,78% más que al cierre de 2025. Castellón mantiene así los precios más bajos de la autonomía, aunque con un aumento significativo en el coste del alquiler.