Castelló abre un punto de recogida de ayuda humanitaria en Tetuán 14 por la guerra en Ucrania

El Ayuntamiento de Castelló volverá a abrir a partir de este lunes un punto de recogida de ayuda humanitaria con motivo de la guerra en Ucrania. En esta ocasión, el consistorio ha habilitado una nave en Tetuán 14 ubicada tras el Centro de Formación Municipal, entre la Cuadra Tercera y el Camí de Borriol a la Costa, que permanecerá abierta de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes.

“El Ayuntamiento de Castelló se ha puesto desde el principio al servicio de la emergencia sanitaria provocada por la invasión y la guerra en Ucrania y, por ello, volvemos a habilitar un punto de recogida de material tal y como se nos ha solicitado por parte de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP)”, ha apuntado la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco.

Así, se ha habilitado esta nave como punto de recogida de la ayuda humanitaria consistente en material sanitario de primeros auxilios (vendas, algodón, yodo, agua oxigenada, etc.), material higiénico, alimentos no perecederos y ropa de verano.

una nave en Tetuán 14 ubicada tras el Centro de Formación Municipal, entre la Cuadra Tercera y el Camí de Borriol a la Costa | Castelló

Además, a través de la Concejalía de Bienestar Social, Dependencia e Infancia, el Ayuntamiento ha aprobado un programa temporal para incorporar personal destinado a los equipos de atención primaria de los servicios sociales para hacer frente a la crisis social ocasionada por la invasión de Ucrania. En concreto, se ha aprobado la contratación como personal interino hasta final de año de cuatro psicólogos/as, cinco técnicos/as de integración social, cinco administrativos/as y tres auxiliares administrativos/as.

“El Ayuntamiento se ha puesto al servicio de esta emergencia humanitaria y, hasta la fecha, hemos colaborado en la acogida de 374 personas refugiadas de Ucrania, de las cuales 159 son menores”, ha indicado la concejala de Bienestar Social, Dependencia e Infancia, Patricia Puerta. Además, desde la concejalía también se han concedido ayudas de alimentación e higiene a 56 familias ucranianas refugiadas.

Puerta ha explicado que, para continuar haciendo frente a esta emergencia humanitaria, “desde el Ayuntamiento de Castelló se incorporará a estos 17 profesionales hasta final de año para ampliar la atención a las personas desplazadas a consecuencia de la guerra en Ucrania y reforzar los servicios sociales”. El programa de contratación ha sido aprobado esta semana en Junta de Gobierno Local, junto a una partida de 437.053 euros para su financiación.