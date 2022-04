Braina: "El único fallo flagrante de protocolo fue el del PP, metiendo a Carlos Mazón hasta en la sopa"

Con los votos en contra el equipo de gobierno y a favor de PP, Cs y VOX y la abstención de la concejala no adscrita se han rechazado en un Pleno extraordinario celebrado este viernes las propuestas de los 'populares' de recuperar la Junta de Fiestas y restablecer la plaza del área de protocolo.

La portavoz del Grupo Popular, Begoña Carrasco, ha pedido explicaciones sobre la gestión de las fiestas. "Han reinventado nuestras tradiciones, cuando solo tenían que trabajar sin descanaso y desajarse la piel, pero han sido las fiestas más desorganizadas que se recuerdan", ha dicho.

Carrasco ha acusado al equipo de gobierno de no escuchar a nadie, aunque ha dicho que espera que dentro de un año "escuchen las urnas". "Me gustaría saber por qué la alcaldesa no da explicaciones, si por cobardía o es que está inmersa en el caos de su grupo, ya que se le hunde el barco", ha añadido.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Omar Braina ha manifestado que han sido las fiestas "con más lluvia de la historia, llegando a ser la ciudad europea con más lluvia registrada, pese a lo que ha destacado la magnífica coordinación y organización". Así mismo, ha indicado que tuvo que tomar la decisión "más dura" desde que es concejal de Fiestas, que fue la suspensión del Pregó "por seguridad", y -ha dicho- "fue una decisión acertada".

En cuanto al protocolo, ha reconocido que hubo fallos "como en todas las fiestas", pero ha dicho que el único fallo "flagrante" de protocolo fue el del PP, "metiendo a Carlos Mazón hasta en la sopa como si fuera un concejal más del PP y en actos que ni estaba invitado". "Mientras diluviaba en la provincia de Alicante, Mazón bailaba pasodobles con Carrasco en el Palau de la Festa y sin mascarilla", ha añadido.