Benlloch perfila una normativa per conciliar les tasques i la convivència dels veïns

L´alcalde rep amb tranquilitat la citació per declarar davant el jutje en noviembre, per esclarir la denúncia interposada pels veïns de Pare Molina.

L´alcalde de Vila-real, José Benlloch ja s´ha reunit amb els advocats per definir les opcions tècniques- juridiques per establir una nova regulació de l´activitat de “tardeo” en el carrer Pare Molina, que atén a una revisió de la normativa a través de la modificació de les ordenançes de Convivència Ciutadana y la reguladora de terrasses per a aconseguir la conciliació del funcionament de l´activitat de la zona y el descans dels veïns.

La mesa técnica de coordinarció es reunirá en l´Ajuntament el pròxim divendres 11 d´octubre a les 12.30 hores.

Per altra banda, L´alcalde José Benlloch, la edil de Seguridad Ciudadana Silvia Gómez i els empresaris de 4 locals del carrer de les ‘tasques’ de Pare Molina, tindràn que declarar a mitjans de noviembre, segons el Consell General del Poder Judicial, per esclarir l´assumpte sobre contaminació acústica, després de la denúncia presentada per un grup reduit de veïns del propi carrer. En aquest sentit, Benlloch asegura en Más de Uno Vila-real, que de moment no ha rebut notificació judicial però que està tranquil, “confíe en la justicia però estic dolgut perque amb aquesta situación se genera mal rotllo en la ciutat”.