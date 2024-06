Barrachina apela a la responsabilidad de los castellonenses y turistas para la prevención de incendios

La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, refuerza el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales y apela a la responsabilidad y la prevención con la campaña ‘Cada gest compta’.

“En la lucha contra los incendios cada gesto cuenta y cada acción es vital para evitar que el fuego consuma los tesoros de nuestra tierra, nuestros bosques, nuestros parajes naturales”. Así se ha expresado la presidenta de la institución provincial durante la presentación de la campaña de concienciación así como todos los medios y todas las novedades incorporadas al consorcio provincial para intentar garantizar al máximo la seguridad de los castellonenses durante la temporada estival.

Para lograr el objetivo, la dirigente provincial ha incidido en los ítems de la campaña que son Más Concienciación, Más Medios, Más Seguridad.

Más Concienciación

Por lo que hace a Más Concienciación, la Diputación de Castellón ha lanzado la campaña 'Cada gest compta' que va aparejada con un vídeo promocional en el que se muestran imágenes de parajes naturales e imágenes de incendios y se incide en la idea de que entre ambas imágenes puede haber solo un gesto de diferencia. “Lanzamos esta campaña para que los y las castellonenses y todos aquellos que nos visiten sean conscientes de todas aquellas negligencias que puedan ocasionar incendios durante este verano y que hemos de evitar”, ha indicado la dirigente provincial.

Al respecto, desde el Consorcio Provincial de Bomberos se quiere sensibilizar a la ciudadanía en cuanto a no encender fuego en zonas forestales ni en la montaña, no lanzar cigarros ni residuos en zonas boscosas, llamar al 112 en caso de ver humo y recordar que las quemas agrícolas no están permitidas del 1 de junio al 16 de octubre. “La campaña incide en aquellos gestos que pueden ser vitales para evitar incendios y desde la Diputación de Castellón queremos hacer entender a la gente que cada gesto cuenta, que cada gesto, por muy pequeño que pueda parecer, puede evitar una gran catástrofe”, ha reafirmado la presidenta Marta Barrachina, quien ha apelado “a la responsabilidad individual de cada persona en todas aquellas acciones que nos puedan poner en peligro”.

Además de la campaña iniciada hoy, el Consorcio Provincial de Bomberos irá informando de forma periódica a través de sus redes sociales consejos que puedan ser útiles en caso de emergencia para la población durante todo el verano como, por ejemplo, consejos durante la práctica de actividades de montaña, en actividades acuáticas y, por supuesto, en caso de incendio.

Además de apelar a la concienciación y sensibilización, la presidenta de la Diputación de Castellón ha incidido en la suma de medios, tanto humanos como materiales, y como ha comentado, “el esfuerzo que realizamos por parte de la Diputación en ampliar y mejorar los servicios del Consorcio Provincial de Bomberos se refleja en la puesta en marcha de más medios, más inversión y más recursos para este verano”.

Parque de Bomberos | DIPCAS

“En el Consorcio lo tenemos todo preparado para tener un verano que, además de ser un sinónimo de descanso y de diversión, sea sinónimo de seguridad, prevención y tranquilidad en nuestra provincia”, ha afirmado la presidenta de la institución provincial, quien ha querido agradecer el trabajo del cuerpo de bomberos del Consorcio Provincial por velar por la seguridad del conjunto de la ciudadanía.

Al prever un verano complicado y de alto riesgo de incendios por la falta de precipitaciones, se dispone de un amplio dispositivo formado por medios propios y por medios que la Generalitat tiene asignados en la provincia. Dispositivo compuesto por 750 efectivos en total, entre voluntarios, protección civil y bomberos profesionales; 200 vehículos, 5 medios aéreos: 3 aviones (2 de carga en tierra y un anfibio) y 2 helicópteros dotados de Unidad Helitransportada de Bomberos Forestales (GVA); 4 parques de Bomberos Profesionales; URM (Unidad de Rescate de Montaña); URA (Unidad de Rescate Acuático); URS (Unidad de Rescate y Salvamento); 5 parques de Bomberos Voluntarios, 18 Unidades de Bomberos Forestales de Generalitat asignadas al Consorcio, UML (Unidad de Maquinaria y Logística) y Unidad de Voluntarios de Protección Civil de Diputación.

En conjunto, “el Consorcio Provincial de Bomberos lo tiene todo en marcha para cualquier emergencia que se pueda dar a partir de este momento”, ha afirmado Marta Barrachina.

Más Medios

Y, en aras a mejorar el servicio, la presidenta de la Diputación ha presentado unas novedades “que nacen fruto del trabajo del diputado del área, David Vicente y del diálogo social con los sindicatos”. “Novedades con las que queremos dotar de más seguridad a los castellonenses, pero también a nuestros efectivos que trabajan cada día para protegernos”, ha subrayado la dirigente provincial.

Entre las novedades de cara a la campaña de verano, Marta Barrachina ha enumerado alguna de ellas, destacando que de forma inmediata se va a establecer la jefatura de guardia presencial 24 horas de manera provisional hasta la entrada de los cinco nuevos oficiales de guardia del proceso que está en marcha.

Asimismo, se van a reforzar todos los parques de bomberos profesionales hasta el 15 de septiembre. Ello se traduce en un bombero profesional más en cada parque en horario diurno de 11.00 a 21.00 horas. También se va a proceder a la contratación urgente de dos coordinadores forestales para cubrir bajas del personal de la sección forestal, así como la incorporación inmediata de 23 nuevos voluntarios de Protección Civil.

Y en cuanto a medios materiales, se va proceder a la incorporación, de manera urgente, de cuatro nuevos BFP (autobomba forestal pesada), para reforzar el dispositivo de este tipo de vehículos en los parques de Benicarló, Oropesa, Nules y Segorbe. También se va a incorporar una nueva embarcación de rescate marítimo para el área operativa del parque de Plana Baixa. Se trata de una embarcación de 10 metros de eslora y, como ha añadido Marta Barrachina, “no solo nos preocupan los incendios y queremos que nuestros bañistas estén seguros en nuestras playas”.

Más seguridad

Como ha comentado la máxima representante de la institución provincial, “todas estas novedades son fruto de mucho trabajo y del deseo que tenemos desde la Diputación de Castellón de tener un servicio con más medios y más seguro para el conjunto de la ciudadanía”. “Deseamos un verano en el que el calor prevenga del sol y no de los incendios”.

La presidenta de la Diputación ha afirmado que desde el Consorcio Provincial de Bomberos “vamos a trabajar incansablemente por un verano en el que, cuando acabe, podemos celebrar y no lamentar”. No tener ninguna emergencia es cosa de todos y desde el Consorcio Provincial de Bomberos estamos preparados”, ha añadido Marta Barrachina quien ha finalizado apelando al conjunto de la ciudadanía ya que “cada gesto cuenta, contamos contigo”.