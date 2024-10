El Ayuntamiento renovará el campo A del Chencho antes de fin de año y el campo C antes de Magdalena

"Están en la ruina y así los hemos heredado del anterior gobierno", ha señalado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, a la pregunta sobre el mal estado de los campos A y C de las instalaciones deportivas del Chencho.

"Hemos colocado unos parches para que se pueda jugar ahí", ha expresado la alcaldesa tras recibir la prohibición de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana a disputar partidos oficiales en ambos campos.

No obstante, los parchos no son la solución definitiva, si no algo temporal. Desde el consistorio insisten en que están licitando el cambio del césped de ambos terrenos de juego y que "antes de que finalice el año estará uno y antes de que finalice el primer trimestre de 2025 el otro".

Concretamente, se espera que los trabajos del campo ‘A’ se inicien en el último trimestre de este año y las del campo ‘C’ en el primer trimestre de 2025”.

Esta renovación beneficiará a más de 600 deportistas y desde el Ayuntamiento señalan que la inversión que se va a destinar para estos trabajos es de 548.000 euros