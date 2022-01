El Ayuntamiento no ofertará mesones ni organizará conciertos en la Magdalena

En este sentido, se ha decidido que el Ayuntamiento no ofertará la instalación y explotación de las carpas, mesones, ferias y mercados gastronómicos que se sacaban habitualmente a licitación por parte del Patronato Municipal de Fiestas para su instalación y explotación en diversos puntos de la ciudad durante la semana de la Magdalena. También se ha acordado que desde el Ayuntamiento no se programarán conciertos este año para la Magdalena. En ambos casos se ha considerado que se trata de actividades en las que no se puede garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención y protección ante la covid, puesto que favorecen las concentraciones de personas y que en determinados momentos no se haga uso de la mascarilla porque se está consumiendo.

En esta línea, hay que recordar que en la reunión mantenida con representantes del món de la festa a principios de este mes de enero, ya se acordó ir de la mano para organizar una Magdalena adaptada y segura e insistir en todos los ámbitos en el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Por otra parte, se plantea un recorrido alternativo para los desfiles como el Pregó y el Pregó infantil, de modo que discurran por calles más amplias que eviten grandes concentraciones de personas como ya se hizo con la Cabalgata de Reyes. Y en cuanto al resto de la programación, se seguirá estudiando así como las medidas de seguridad oportunas supeditadas a la evolución de la pandemia.

“Seguimos planificando las próximas fiestas de la Magdalena con prudencia y responsabilidad para poder celebrarlas con las máximas garantías de seguridad y por eso no vamos a promover desde el Ayuntamiento ningún evento gastronómico o concierto, minimizando así el riesgo para la salud y evitando asimismo una mayor presión hospitalaria y asistencial”, ha explicado la alcaldesa. “Tras dos años sin Magdalena, tenemos que conjugar esa ilusión y ganas de celebrarla con la máxima seguridad posible, y por eso apelo de nuevo a la colaboración y a la responsabilidad individual y colectiva del món de la festa y de la ciudadanía en general, para que entre todas y todas consigamos hacer una Magdalena segura”, ha recalcado Marco.