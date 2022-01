El Ayuntamiento aprueba los nuevos estatutos del Patronato de Fiestas

El portavoz de Cs, Vicente Vidal, ha rechazado dichos estatutos señalando que "arrasan" con la autonomía del 'mon de la festa', y ha justificado el voto en contra de su grupo indicando que ellos sí respetan la voluntad del mundo de la fiesta. "Los estatutos deberían incluir los acuerdos del Congreso Magdalenero y dar más autonomía al 'mon de la festa', ha añadido.

La concejala 'popular' María España ha calificado los nuevos estatutos de "profunda decepción" porque -ha dicho- "ni son consensuados ni participados". "No dudo de la legalidad del documento, sino de la voluntad política de incluir un mecanismo que sirva para la participación real", ha aclarado.

Según ha explicado, la nueva normativa "no recoge ni una conclución del Congreso Magdalenero, no hay una recuperación de la Junta de Fiestas y no supone un documento de base para preservar las señas de identidad ni las tradiciones". "Traer este documento a aprobación es una falta de respeto hacia las fiestas y hacia nuestra historia, cargándose la autonomía festera", ha añadido.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Omar Braina, ha subrayado que los anteriores estatutos eran "nefastos e imcomprensibles" y que los nuevos "nacen del diálogo, del consenso y de escuchar a los grupos festeros". "Recogen conclusiones del Congreso Magdalenero y son estatutos pioneros, innovadores, valientes y muy necesarios", ha apuntado el edil.

Braina ha acusado durante su intervención a María España de "berrear" en la última asamblea de fiestas, comentario que la portavoz del Grupo Popular, Begoña Carrasco, ha calificado de "falta de respeto".

En despacho extraordinario, el pleno ha rechazado una moción del PP en la que instaba al ayuntamiento a recuperar el convenio de colaboración con el Colegio de Abogados para retomar el servicio de asesoramiento jurídico gratuito de personas mayores. En este punto, la concejala socialista Isabel Granero ha indicado que este servicio se retomará cuando se vaya la pandemia y las condiciones lo permitan.

Finalmente se han aprobado dos declaraciones institucionales del equipo de gobierno para apoyar al sector pesquero de Castelló contra la nueva regulación europea y por la defensa de la citricultura valenciana ante la revisión del tratado de Suráfrica.