El alcalde de L'Alcora, Samuel Falomir, reacciona a una pintada con simbología nazi en su contra: "No me van amedrentar"

La Policía Local de L'Alcora ha denunciado y puesto en conocimiento del alcalde, Samuel Falomir, una pintada aparecida esta mañana en su municipio. "Dimite, rojo de mierda", dice el grafiti que va acompañado de una esvástica nazi.

El alcalde y secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón ha comunicado de los hechos en sus redes sociales, donde ha lamentado que esta acción este impulsada por la derecha. "Que sociedad tan podrida se nos va la derecha", ha dicho Falomir en su cuenta de Facebook.

En declaraciones a los medios, Falomir ha comentado que no cree que detrás de esto exista un grupo organizado, si no que se trate simplemente de una gamberrada. No obstante, el socialista ha subrayado que "lo más grave de todo esto es el uso de una esvástica nazi". Asimismo, insiste en que no le van "amedrentar" y que va a "seguir adelante".