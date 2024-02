L’UJI i l’Ajuntament de Castelló promouen la innovació, la creativitat i l’emprenedoria amb els premis Talent Emprenedo

L’Ajuntament de Castelló finança el 100% dels premis, dotats amb 125.000 euros, mentre que l’UJI, a través del Vicerectorat d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica i la Càtedra Increa, organitza aquest concurs, que manté tres categories de premis: acceleració empresarial UJI-Ajuntament de Castelló; talent estudiantil amb vocació emprenedora i, en tercer lloc, idees disruptives vinculades als reptes de futur en àmbits estratègics per a la ciutat.

La rectora Eva Alcón ha destacat que aquesta col·laboració institucional «representa un impuls a l’esperit emprenedor en l’àmbit universitari, molt especialment entre l’estudiantat, i contribueix a la creació de noves empreses basades en el coneixement i la creació d’ocupació». Alcón ha subratllat també que a través d’aquests premis «es dona suport a valors propis de la formació universitària, com són la innovació i la creativitat per a respondre als reptes que tenim com a societat i, en aquest cas concret, a l’hora d’identificar desafiaments en àmbits estratègics per a la ciutat de Castelló i avançar solucions amb impacte social».

L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, ha afirmat que «aquesta aliança amb la Universitat Jaume I reforça l'aposta d'aquest Ajuntament per a atraure i retenir el talent i les idees emprenedores que aporten riquesa a la nostra ciutat per a convertir-nos en referents i crear valor afegit a través de la innovació». «Posem la catifa roja a tot aquell que genere oportunitats, prosperitat i futur en la capital de la Plana, per això, continuarem ajudant en l'àmbit educatiu als qui treballen per a crear ocupació a Castelló», afegeix.