L'UJI contribuirà a lluitar contra la desinformació electoral

La desinformació constitueix una greu amenaça per a la democràcia, especialment en períodes de campanya electoral. La difusió de notícies falses durant aquests moments pot provocar una alteració de la decisió de vot de la ciutadania fent que trie candidatures que realment no s'adhereixen a les seues preferències per l'efecte de les mentides. Però també poden generar processos de desestabilització política o, fins i tot, modificar els resultats electorals davant la ingerència estrangera en el terreny digital. Per això, resulta fonamental formar i conscienciar la ciutadania per a minimitzar els efectes negatius de la desinformació durant les eleccions.