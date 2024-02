UJI DIVULGA

Mariam Tórtola: «Les dones s’han d’esforçar moltíssim més per a aconseguir que la seua investigació i la seua vàlua professional siguen reconegudes»

«Les dones s’han d’esforçar moltíssim més per a aconseguir que la seua investigació i el seu treball siguen reconeguts», ha assegurat la física i divulgadora Mariam Tórtola durant la conferència «Cap a la igualtat de gènere en ciència?» que ha impartit a la Universitat Jaume I amb motiu de la commemoració del Dia de la Dona i la Xiqueta en la Ciència. La investigadora ha assegurat que hi ha disciplines, com les ciències agràries, en què l’esforç femení és el doble que el dels homes i altres disciplines, com les humanitats amb un índex d'1,5, però que en totes elles les dones han de treballar més i millor per a obtenir el mateix reconeixement professional.