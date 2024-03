L’UJI participa en un projecte nacional que estudia la contaminació per ozó en les capes inferiors atmosfèriques (troposfera) per a proposar estratègies per a la seua reducció

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD) finança el projecte «Pla Nacional d’Ozó Troposfèric», coordinat per Xavier Querol de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC), en què participen diferents grups, com ara el Barcelona Supercomputing Center (BSC), el Centre d’Estudis del Mediterrani (CEAM), la Universitat del País Basc (UPV/EHU) i el Grup d’Enginyeria Ambiental i Energètica Aplicada a Processos Industrials (GAIA) de l’Institut de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino de la Universitat Jaume I de Castelló.