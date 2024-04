UJI DIVULGA

Experts analitzen a l'UJI les accions prioritàries per a la protecció del patrimoni cultural subaquàtic

Una vintena d'especialistes en protecció del patrimoni cultural subaquàtic es donen cita a la Universitat Jaume I durant el 15 i 16 d'abril en el marc de la reunió científica «Current challenges to the Underwater Cultural Heritage», organitzada pel Centre per a l'Estudi del Dret i les Relacions Internacionals de l'UJI. Aquesta reunió és l'esdeveniment científic previ a la creació de la Càtedra GVA–UJI sobre la protecció del patrimoni cultural subaquàtic, que estarà dirigida pel catedràtic de Dret Internacional Públic Mariano J. Aznar.

Onda Cero Castellón