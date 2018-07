Esther Pallardó anuncia que el PP no cuenta con ella en las próximas elecciones

Pallardó, pareja durante años del expresidente de la Diputación Carlos Fabra --actualmente en prisión tras ser condenado a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública--, ha agradecido al partido la "oportunidad" que le ha dado de "trabajar en cuerpo y alma por el proyecto y por la provincia".



Según ha explicado, se va con la "sensación" de haber dado lo mejor de ella en estos ocho años y de haber practicado la política "con vocación de servicio tratando de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos".



"Me quedo con las personas interesantes que he encontrado en el camino, no muchas; con el afecto de la gente de los pueblos; con haber ayudado a construir la historia imborrable de esta provincia; con la ilusión, la dedicación, el esfuerzo, lo justo y lo injusto; las decepciones, no pocas; la tenacidad, la comprensión y la incomprensión, la nobleza y la hipocresía... y tantas cosas", ha dicho. "Todo eso en una pequeña maleta, ésa que quienes nos dedicamos a la política siempre hemos de tener preparada", ha concluido.