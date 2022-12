El Villarreal vuelve a la competición en la Copa

Tras un mes de pretemporada los amarillos viajan este martes a tierras salmantinas con la obligación de superar la ronda copera ante un rival de tres categorías menos como es el Guijuelo. Tras entrenar este lunes en la Ciudad Deportiva el grupo entrenador por Quique Setién partirá en la misma mañana del martes, y lo hará con las ausencias de Pedraza, Morales y Alberto Moreno, si bien los dos últimos ya han entrenado con el grupo en el inicio de esta semana

Y lo hacen con las buenas sensaciones que ofrecieron este pasado fin de semana en cancha del Nápoles, donde se impusieron al líder del calcio por dos tantos a tres. Un partido que sirvió para dar un paso más en las buenas sensaciones que el equipo ha ido ofreciendo con el paso de los partidos: "el equipo ha ido progresando y se va notando como vamos evolucionando hacia lo que pretendemos. Independientemente de los resultados, la sensaciones han sido muy positivas y así se lo he trasladado a los jugadores. Estaba convencido que en este tiempo las cosas irían a mejor, ya que era cuestión de tiempo y de trabajo que así fuera. Todavía nos quedan muchas cosas por mejorar, pero estoy satisfecho ya que veo que son los futbolistas los que poco a poco se van reforzando en esta idea. Y ahora es una cuestión de de ir viendo los detalles puntuales que nos pueden hacer todavía mucho mejor, e ir manteniendo ese nivel a lo largo del tiempo y en todos los partidos", afirmaba Setién.

Setién: "No queremos confianzas"

Setién dirige el entrenamiento del Villarreal | EFE

El técnico no espera un partido sencillo pese a la diferencia de categoría , por lo que advierte a sus futbolistas de las adversidades que el campo de césped artificial y la meteorología pueden deparar: “Por supuesto ya estamos advertidos de la dificultad. Ya sabemos que tenemos un escenario al que no estamos habituados por el tema del del césped, y además va a hacer frío, va a hacer viento y va a llover, por lo que las condiciones no son las más adecuadas. Esto iguala mucho la situación, pero aún con todo evidentemente tenemos que ser superiores y tenemos que afrontar el partido con la máxima exigencia y la máxima intensidad. Debemos salir de verdad desde el primer minuto para no salir en la televisión, ya que en estas eliminatorias siempre pasa que un equipo de primera queda eliminado en este tipo de partidos”.