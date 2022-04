El Villarreal viaja a Liverpool con el objetivo de "salir vivos " de Anfield

El Villarreal afronta este miércoles en el mítico estadio de Anfield (Liverpool) el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones. 16 años después de aquella semifinal ante el Arsenal que se decidió en el último suspiro con el penalti marrado por Riquelme, el conjunto amarillo alcanza esta ronda con la ilusión de alcanzar un puesto en el mejor partido del mundo de clubes.

Los amarillos viajan en la tarde del martes después de realizar la última sesión de trabajo en la ciudad deportiva, como es habitual desde la llegada de Unai Emery al banquillo amarillo, sin trabajar en el escenario donde se diputará el encuentro. Y en este caso lo hacen con la duda de Gerard Moreno, quien ha estado entre algodones durante toda la semana y sin trabajar junto al resto de sus compañeros. El delantero, con una sobrecarga muscular, apunta a quedar fuera del once titular, máxime siendo el partido de ida, con el fin de evitar una nueva recaída de sus dolencias . De la misma forma el francés Coquelin ha arrastrado molestias en la última semana aunque tampoco está descartado.

Será la segunda vez que el Villarreal juegue en uno de los grandes templos del fútbol mundial. El único precedente se remonta a la semifinal de la Europa League de la temporada 15/16, donde los amarillos fueron derrotados por tres tantos a cero tras haber ganado por uno a cero en la ida y con gol de Adrián López. En aquella ocasión el ambiente de Anfield impresionó a un equipo que no fue capaz de sobreponerse y que vio como se le escapaba al oportunidad de pelear por el título.

Un Liverpool imparable

El conjunto inglés llega a la cita avalado por unos números demoledores en este año 2022 que le convierten en el equipo más en forma del momento. Tanto que en lo que llevamos de año tan sólo han cosechado una derrota en los 26 partidos que han disputado. El único tropiezo sufrido fue en la vuelta de los octavos de Liga de Campeones ante el Inter (0-1). Una derrota que para más inri fue en Anfield, la única sufrida durante toda la temporada, y que no impidió su clasificación para cuartos tras haber ganado por cero tantos a dos en territorio transalpino.

El tropiezo ante los italianos, al margen de no tener consecuencias, no es más que la excepción que confirma una regla y donde han vencido en 12 de sus 14 partidos de Premier (más dos empates), con dos victorias y un empate en el resto de partidos disputados en Liga de Campeones al margen de la mentada derrota Los mismos números suma en la EFL Cup (de la que se proclamó campeón ante el Chelsea) , amén de cinco victorias en la FA Cup, donde jugará la final tras haber apeado al City en semifinales. Por si fuera poco los de Klopp llegan pletóricos de moral tras haber ganado en poco más de una semana al City de Guardiola (2-3), goleado al United (4-0) e imponerse al Everton en el derbi local (2-0).

La plantilla viaja sin miedo

Pese a reconocer el favoritismo del Liverpool, la plantilla del Villarreal llega cargada de moral tras los buenos resultados en Turín y Múnich. Es el caso del central, Pau Torres, quien no descarta a su equipo para la pelea por el titulo: "ahora mismo son los claros favoritos , están muy en forma. Parece que no están y a la mínima aprovechan cualquier fallo. Tenemos que saber a quien nos enfrentamos y no pasa nada por reconocer que son favoritos. Pero también lo eran la Juve y el Bayern. Estamos aquí para prepararlo, trabajarlo y seguir dando sorpresas"

Pau Torres habla del Liverpool