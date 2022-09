El Villarreal pierde un partido cuatro meses después

El Villarreal volvió a probar el amargo sabor de la derrota mucho tiempo después. Tanto como los prácticamente cuatro meses que han pasado desde que el pasado 15 de mayo los castellonenses cayeron derrotados a manos de la Real Sociedad (1-2) en liga. De esta forma los amarillos pierden su primer partido de la presente temporada, donde tanto en liga como en Europa se habían mostrado como un rival intratable para sus rivales.

La primera derrota amarilla acabó, de la misma forma, con varias de las marcas positivas con la que los azulejeros llegaban esta jornada. El gol de Rodri en el minuto 60 acabó con la imbatibilidad de Gero Rulli en la presente liga. Los castellonenses, que han mantenido su puerta a cero ante Valladolid, Atlético, Getafe y Elche, vieron cómo el guardameta argentino frenaba una cuenta a la que añadía una hora más antes de poner de nuevo a cero su marcador particular.

Emery: "El resultado es una decepción"

Emery en el Villamarín | VillarrealCF

Quien también acabó con su buen marcha en el el coliseo bético fue el técnico, Unai Emery. El vasco no perdía en el Villamarín desde el 2011, cuando cayó derrotado con el Valencia. Desde entonces no conocía la derrota ni con Sevilla ni con el Villarreal para acumular cuatro victorias y tres empates hasta llegar al día de hoy. “Una pequeña decepción por el resultado, por el transcurrir del partido. Hoy no hemos podido tener el control con posesiones muy largas. Nos han presionado arriba. Aunque esto nos ha venido bien para encontrar a Gerard, buscar contras rápidas... Hemos tenido cuatro ocasiones para marcar pero no hemos acertado. Queríamos seguir el mismo ritmo. La lesión de Gerard siempre te altera. Ha llegado su gol, ellos se han ido más para atrás, ya no nos permitían correr a su espalda y ya teníamos que circular más rápido. Hay que saber atacar esa defensa. El partido estaba en acertar las más claras que hemos tenido”