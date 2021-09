Villarreal CF

El Villarreal contra la "ley de los ex"

Una de las leyes no escritas en el fútbol es la de los "ex " . Esa por la cual los ex futbolistas de un equipo se convierten en clave cuando se miden a sus antiguos compañeros. Es por ello que el Villarreal tiene motivos para preocuparse este fin de semana en Mallorca , donde hasta cuatro viejos conocidos le esperan en el conjunto rival: Jaume Costa, Fer Niño, Luis García y Take Kubo