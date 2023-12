El Villarreal se jugará el liderato europeo en Francia

El Villarreal certificó su clasificación gracias a su victoria ante el Panathinaikos y a que el Rennes hizo lo propio frente al Maccabi Haifa. Lo que falta por decidir es si lo hará como primero o como segundo de grupo. Y dicha circunstancia no es banal.

Cabe recordar que los primeros de cada grupo acceden directamente a los octavos de final de la Europa League. De esta forma se "olvidan" de la competición europea hasta el mes de marzo con el consiguiente descanso que ello conlleva dentro de un calendario tan exigente como el actual. Los segundos clasificados, por contra, juegan un play-off a modo de dieciseisavos el 15 y 22 de febrero ante alguno de los equipos que caen de la fase de grupos de la Liga de Campeones . Una eliminatoria que no es ni mucho menos un trámite y que ahora los amarillos tratarán de evitar

En estos momentos los castellonenses suman 9 puntos por 12 el Stade Rennes. Pero el Villarreal tiene que disputar todavía el partido que en su día se aplazó ante el Maccabi Haifa, y eso será el próximo miércoles 6 de diciembre. Si el equipo de Marcelino derrota a los israelíes, igualará al Rennes y le valdrá con el empate en la última jornada que se disputará en la localidad de la Bretaña. Y es que los amarillos contarían con el golaverage favorable en caso de empatar a puntos gracias a su victoria ante los galos en La Cerámica. En caso de no aprovechar el "comodín" estarían obligados a lograr los tres puntos en el Roazhon Park de Rennes.

Marcelino se muestra autocrítico

El técnico amarillo, pese a la clasificación lograda por su equipo, no dejó pasar la oportunidad de dejar claro su cabreo por los goles encajados: ""Estoy satisfecho de la mayoría de cosas que hacemos, pero debemos ser autocríticos. El hecho de ganar no debe llevarnos a la felicidad absoluta, debemos analizar por qué ganamos, y sobre todo por qué concedemos más de lo que debemos. Es prioritario mejorar los datos defensivos, me cabrea mucho encajar dos goles en 45 minutos. Tenemos que insistir en eso, si somos endebles defensivamente no seremos un equipo sólido. Hicimos muchas cosas bien. Pero no debemos olvidar aquello que hicimos mal y que nos llevó al sufrimiento a todos"