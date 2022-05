El Villarreal jugará el domingo una final por Europa

El conjunto de Unai Emery llega al encuentro a tan solo tres puntos del equipo vasco, al que superaría en la tabla en caso de lograr la victoria . Y es que los castellonenses llegan a esta decisiva jornada con el aval de la victoria en la primera vuelta donde se impusieron en Anoeta por una tanto a tres. De esta forma y en caso de imponerse de nuevo, llegarían a la última jornada en sexta posición y dependiendo de si mismos para ocupar la plaza que da lugar a disputar la Europa League la próxima temporada. Los azulejeros llegan tras una victoria contundente como fue la que lograron este jueves en Vallecas por un tanto a cinco y que dejó más que satisfecho a Emery: "Hay análisis más profundos. Nos dejamos ciertos puntos en la primera vuelta. A partir de enero, conseguimos ganar en regularidad, mejoramos fuera de casa y en casa hemos seguido fuertes. Estamos haciendo una buena Liga, tenemos opciones de Europa y tenemos que trabajar en los dos partidos".

Por su parte la Real Sociedad llegará a La Cerámica con los ecos de su importante victoria en la noche de ayer ante el Cádiz por un contundente marcador (3-0). El equipo de Imanol Alguacil todavía cuenta con serias opciones de pelear por la quinta plaza liguera , que peleará este fin de semana en su duelo frente al Villarreal toda vez que como principal objetivo tratará de preservar su actual posición.

Alcácer se reencuentra con el gol en liga más de un año después

Alcácer pelea un balón | Villarreal CF

Una de las noticias que dejó la victoria amarilla en Vallecas fue el tanto anotado por Paco Alcácer. El ariete rompió su peor sequía en liga donde sumaba trece meses sin ver puerta . Y es que esta temporada el delantero valenciano se había limitado a marcar goles en Copa y (2) y en Champions (1): "Estoy muy contento por la victoria, ya que el fútbol es un deporte colectivo, pero reconozco que este año de cara a gol no he estado acertado, es la realidad. No ha sido un buen año pero en cuanto al conjunto estoy contento de poder ayudar en partidos como el de hoy", dijo Alcácer, en declaraciones a Movistar Plus.