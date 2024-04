Villarreal CF: El fin de la racha complica Europa

Se acabó la racha del Villareal en liga y, de esta formas, se aleja un poco más él sueño europeo del Villarreal. El Atlético de Madrid acabó con la secuencia positiva que los de Marcelino habían enganchado en LaLiga y que les había hecho soñar con una remontada completa para llegar a los puestos europeos.

El Villarreal no perdía desde el 13 de enero (3-0) ante Las Palmas. Desde ese día habían pasado nueve jornadas y en las últimas cuatro el equipo había sumado doce puntos. Sin embargo, la racha se ha terminado de golpe y las posiciones europeas parecen ahora más complicadas.

Una victoria hubiera colocado a los de Marcelino a un solo punto del Betis, que aún guarda la séptima plaza a la espera de que el Mallorca no gane la final de Copa del Rey y se genere un puesto extra para la Conference League. Con 38 puntos en la tabla suena complicado que los de Marcelino culminen la escalada, pero quedan jornadas por delante para no perder del todo la esperanza.

Albiol lamenta la derrota

Raúl Albiol volvía al equipo tras más de un mes lesionado. El central no pudo celebrar su vuelta en La Cerámica. "No hemos empezado bien en la primera parte y pudieron irse con más goles al descanso. Antes del gol suyo hemos tenido la de Dani Parejo y ellos han marcado la suya. En la primera parte nos costó entrar en ritmo e intensidad. Con el empate el partido se igualó mucho. El 2-1 fue clarísimo, pero con el Atlético de Madrid nunca se sabe, tienen mucha pegada y ellos siempre marcan en los últimos minutos y no pudimos aguantar el empate"

El veterano central se refirió a los objetivos de su equipo: "El objetivo ahora es cada partido y sumar. Venimos de una temporada complicada. El último mes fue muy bueno, pero hemos sufrido mucho con tres entrenadores esta temporada y hay que ir hasta dónde lleguemos".