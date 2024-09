El Villarreal no encuentra la manera de echar el cerrojo

Si Marcelino se marcó un objetivo para este temporada ese fue el de mejorar sobremanera los números defensivos de la pasada campaña. Y en base a eso el club de La Plana ha invertido este verano en futbolista defensivos mientras que el técnico ha trabajado , como en el es habitual, a destajo para lograrlo. Pero la realidad es que, tras seis jornadas disputadas, los castellonenses siguen mostrándose un equipo tan frágil como el pasado ejercicio.

Tras encajar cinco goles ante el Barcelona, Marcelino se mostró crítico: “No es sólo hoy. Lo venimos diciendo y trabajando. La temporada pasada tuvimos una dinámica negativa y este año no hemos sabido corregirlo. Hemos encajado muchos goles con relativa facilidad en estos partidos. Hay que meterse en la cabeza que tenemos que ser más intensos en nuestra área y tener el orgullo de que el rival no puede rematar. Un equipo que quiere estar arriba, lleva 13 goles en contra. Con esos números no hay nada que hacer”

La realidad es que este es un mal que se arrastra desde la pasada campaña y para el que, de momento, no ha dado con la tecla. El año pasado fueron un total 41 goles encajados en las 25 jornadas ligueras en las que dirigió al equipo vila-realense. Además hay que añadir nueve tantos más en cinco partidos de Europa League y otros dos en Copa, para elevar la cifra a un total de 52 en contra. La estadística arrojó un saldo negativo de 1,62 tantos encajados por partido, lo que entonces provocó el tremendo malestar del asturiano.

Pero esta temporada, lejos de corregirlo, los amarillos suman ya la escandalosa cifra de 13 en seis partidos en los que no han sido capaces de dejar su puerta a cero en ninguno de ellos. Más de dos goles en contra para ser, junto a Valladolid y Celta, el equipo más goleado de Primera a estas alturas de campeonato. El peor arranque defensivo de su historia.

Sin precedentes en la carrera de Marcelino

El portero del Villarreal Diego Conde (i) trata de detener la internada de Alfonso González, del Celta, durante el partido de Liga en Primera División que Villarreal CF y Celta de Vigo disputan este lunes en el estadio de La Cerámica. | EFE/Manuel Bruque

Se trata de unas estadísticas que, sin ir más lejos, en nada recuerda a su anterior época con el club de La Plana. Entonces, en 177 encuentros repartidos en cuatro temporadas diferentes, cedió tan sólo 181 goles en contra. Eso es una media ligeramente superior a uno por partido. Cifras similares a las que han acompañado a sus equipos durante toda su carrera, cuando no incluso mejores.

En su anterior experiencia en la liga, en Bilbao, dirigió al Athletic en 75 ocasiones y con 79 goles en contra: poco más de uno encajado por encuentro (1.05). Situación similar en Valencia, donde hizo de los “che” un conjunto fiable en defensa. Encajó 107 goles en 110 encuentros para bajar la cifra a menos de uno por partido.

Incluso en sus primeras etapas como entrenador, sin dirigir equipos tan dominantes en la competición y con objetivos más modestos, la seguridad defensiva siempre fue una máxima . Así en conjuntos como el Racing de Santander o el Recreativo de Huelva, superó por muy poco la media de un gol en contra por partido: 1,07 en Huelva y 1,2 en Santander, cifras mucho más bajas que las actuales. En su primera experiencia en la élite con el Sporting fueron 82 goles en 86 partidos.