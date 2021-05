El Villarreal se cita con la historia en Gdansk

El club de La Plana llega a la cita tras dejar en el camino a equipos como el Salzburgo , Dinamo de Kiev, Dimamo de Zagreb y Arsenal antes de alcanzar la gran final. Precisamente ante los ingleses se cobraron cumplida revancha deportiva de la eliminatoria perdida en 2006 para hacer realidad el sueño de los aficionados amarillos.

Lo cierto es que el Villarreal llega con importantes expectativas, pese a ser conscientes del potencial y favoritismo del rival: "No miro las apuestas, pero el Manchester es un gigante del fútbol, un club con una historia enorme, y es normal que todos lo consideren favorito", apunta Raúl Albiol, el futbolista más laureado del Villarreal. Eso sí, los azulejeros dejaron una gran imagen en su último partido liguero en cancha del Real Madrid , pese a la derrota por dos tantos a uno, y golearon siete días atrás al potente Sevilla por cuatro tantos a cero. Partidos que sirven para cargar de optimismo a los hinchas amarillos

Novedades deportivas

Tras realizar la última sesión de trabajo en la tarde del martes en el espectacular estadio de Gdansk, el técnico Unai Emery apostará por un conjunto con pocas novedades respecto al de la última jornada liguera . La entrada del argentino Juan Foyth, recuperado de su lesión muscular, será la principal noticia en el once amarillo, toda vez que carlos Bacca y Paco Alcácer se disputarán un puesto en el once titular. Por su parte , el argentino Rulli, tal y como confirmó el técnico vasco , ocupará la portería.

Ambiente por todo lo alto

Finalmente serán 2.100 aficionados los que esta noche apoyen al Villarreal . Una cifra que no pudo ser mayor al estar restringidas por la UEFA la cantidad de entradas que correspondía a cada equipo a causa de la pandemia. El color amarillo se dejó sentir durante toda la jornada en las principales calles de la histórica localidad, con presencia también de aficionados ingleses. Ex futbolistas como Santi Cazorla, Bruno Soriano , Héctor Font o César Arzo no quisieron perderse la cita al equipo

Roig podrá vivir "su" final

Tras confirmar un negativo en COVID mediante una prueba PCR, el presidente del Villarreal, Fernando Roig podrá estar esta noche en el palco presidiendo el partido más grande en la historia de su club. El alcalde de la localidad, José Benlloch, y el presidente de la diputación de Castellón, José Martí, viajaron en la mañana del martes junto al resto de la expedición