Villarreal CF: Una cantera "mundial"

El gran trabajo realizado desde hace ya muchos años en la cantera amarilla se atestigua en esta ocasión con su presencia en el gran escaparate futbolístico que es la Copa del Mundo. Y es que en esta ocasión hasta cuatro jugadores que han formado parte de ella se encuentran en Catar, en una muestra más de su importancia.

Son los casos de Yeremy Pino, Pau Torres, Rodrigo Hernández y Nicolás Jackson. Tres de ellos siguen bajo la disciplina del submarino, mientras que el hoy jugador del City, Rodri, estuvo durante tres temporadas en las categorías inferiores de la entidad azulejera antes de dar el paso al primer equipo. Yeremy por su parte llegó en categoría cadete al conjunto amarillo , mientras que Pau Torres ha formado parte durante toda su formación como futbolista de la escuela vila-relanse.

Yeremy con España | EFE

El senegalés Jackson no es una excepción. Llegó en el 2019 al juvenil amarillo. Si bien es cierto que su caso es el de un futbolista con unas condiciones excepcionales, seguramente se hubiera quedado en el camino sin un trabajo exhaustivo como el que se ha hecho durante estos años con él en la Ciudad Deportiva. Un trabajo que casi nunca sale a la luz, pero que marca la diferencia en un club como el amarillo.

Miguel Álvarez: "Todo esto es fruto de un trabajo brutal".

Uno de los máximos responsables de un éxito que es fruto de una larga cadena de profesionales, es el técnico del filial, Miguel Álvarez , quien hoy disfruta de ver a sus pupilos en la competición más importante del mundo: "la gente se cree que es fichar buenos jugadores para la cantera y que luego llegan a la élite. Nadie se para a pensar las horas de trabajo de muchos profesionales que hay en la trastienda. Es brutal, de muchas horas para que mejoren , y no solo futbolísticamente , si no con muchos otros valores como personas. Sin ellos no se llega. Lo de Jackson era muy complicado por muchas cosas cuando llegó, por lo que me siento muy feliz de verlo ahora. Hay que darle valor a la gente que ha trabajado tanto con él", aseguraba .