El Villarreal busca rematar la faena en Croacia

El resultado y las sensaciones son buenas en el conjunto de La Plana , que ha comenzado en un gran estado de forma la temporada. La reciente victoria en el Metropolitano y el liderato en Primera, es la mejor muestra de ello. Y lo cierto es que los amarillos se mostraron muy superiores en Valencia hace una semana y, tan sólo la relajación en la que cayeron en la segunda mitad y el error de Mandi al cometer un innecesario penalti en la recta final, maquillaron lo que bien pudiera haber sido una goleada castellonense.

Pero esta noche se juega un partido de fútbol y bien sabe Emery que cosas más raras se han visto. Los croatas jugarán arropados por un ambiente que suele ser infernal y con la esperanza de repetir lo que sucedió en el partido de ida: adelantarse pronto un con tanto que pueda abrir la puerta de una machada.

Los castellonenses apostarán por un once similar al del primer partido, donde la principal novedad será la de Cuenca en el lateral zurdo para dar descanso a Pedraza y con Morales en punta tras la exhibición firmada en la ida. De inicio, los pesos pesados esperarán desde el banquillo .Emery no quiere un exceso de confianza y anuncia que saldrán a por todas: "Queremos dar continuidad a lo que fue la ida, sabiendo que los goles no valen ya doble en caso de empate. Son un rival que te exige, pero hicimos un buen partido. Dejamos ciertas cosas que no queremos que sucedan allí porque son capaces de encontrar juego y estar cerca de nuestra portería. Estarán ilusionados por pasar, y nosotros hemos demostrado tener respeto a todos los equipos en Europa. Vamos concentrados desde el minuto uno para desactivar cualquier situación que nos genere dificultad".

El último precedente del Villarreal ante un conjunto croata se remonta a dos temporadas atrás. En aquella ocasión los de Emery se impusieron al Dinamo de Zagreb en los cuartos de final de la Europa League. En el encuentro disputado en Croacia se impusieron por cero tantos a uno con gol de Gerard Moreno. Un partido que, por las restricciones de la pandemia, se disputó a puerta cerrada.