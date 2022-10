Al Villarreal se le apaga la luz en liga

El Villarreal volvió a las andadas en La Liga para demostrar que, desgraciadamente para sus intereses, la goleada del pasado jueves en Conference League no fue más que espejismo que maquilla su realidad actual en el campeonato doméstico. Los amarillos encadenan su cuarta jornada consecutiva sin conseguir la victoria para igualar, de esta forma, la peor racha de la pasada temporada.

El equipo de Unai Emery mostró una pobrísima versión de sí mismo en la primera mitad, donde apenas inquietó al rival y se limitó a defender su marco. Una situación que confirmaba el guardameta amarillo, Gero Rulli, al final del encuentro: "La primera parte no la competimos y eso duele. Es pobre lo que hemos hecho los últimos partidos , merecimos la derrota por cómo jugamos y por regalar 45 minutos. Me voy enojado", aseguraba . Si bien es cierto que en la segunda, y obligados por un marcador en contra, los cambios despertaron un poco a los amarillos, no les dio para poder si quiera igualar el partido y evitar la derrota.

Emery: " Nos incomoda está en la zona media"

Unai Emery | EFE

De la misma forma Unai Emery analizó el partido de su equipo: "Dos tiempos diferentes. En el primero ellos con su posicionamiento nos ha hecho jugar más bajo de lo que queríamos, aunque hay partidos que lo hemos hecho y nos ha salido bien: hemos salido muy poco al contragolpe, en su presión alta no nos han dejado progresar y en duelos directos se han impuesto. Su gol en un error defensivo les ha avanzado, En la segunda hemos querido salir a una presión más agresiva y ambos hemos tenido ocasiones. En líneas generales han dominado más ellos . En la segunda Morales ha tenido dos buenas ocasiones para marcar , pero el primer tiempo ha sido muy pobre y yo me hago también responsable ahí"

El técnico hondarribitarra se refirió también a la situación actual de su equipo en liga, donde ocupa una plaza en la zona media de la tabla tres sumar tan sólo dos de los últimos doce puntos: "Ocho jornadas, seis fuera de casa, sabíamos que era un reto difícil. Ganamos las dos primeras fuera y eso nos hacía ser muy optimistas. Hoy no hemos merecido más, pero otras veces sí. Fuera de casa es más difícil. Somos moderadamente optimistas. No estamos cómodos con esta situación intermedia para nuestros objetivos, pero hay que analizarlo en el contexto global. Vamos a seguir trabajando y preparando el próximo partido".