El Villarreal no acaba con su peor gafe

El peor gafe del Villarreal en Primera se prolongará una temporada más. Y es que con la derrota ante el cuadro azulgrana son ya 16 años los que acumula el cuadro amarillo sin vencer a los culés como local. En esta ocasión ni el hecho de remontar los dos tantos iniciales del Barcelona y ponerse por delante en el arranque de la segunda mitad sirvió para que los de La Plana cambiasen la dinámica.

La última victoria se remonta un 20 de octubre de la temporada 07-08. En aquel partido, que se disputó con el chileno Manuel Pellegrini como técnico del conjunto amarillo, los tantos castellonenses fueron obra de Santi Cazorla, quien abrió el marcador a los tres minutos, y de Marcos Senna por partida doble. En el cuadro azulgrana, donde Bojan fue el autor del gol, el ahora técnico Xavi Hernández formó parte del once titular ante el conjunto azulejero.

Setien, de este modo, está en la lista de técnicos que no lo han conseguido desde la marcha de Pellegrini: Valverde, Garrido, Molina, Marcelino, Escribà, Calleja, Unai Emery y el propio preparador cántabro. Los amarillos ya acabaron el pasado fin de semana en Mallorca una de sus peores dinámicas en el fútbol profesional, tras imponerse en la isla donde no vencían desde 2009. En esta ocasión no pudieron hacer lo propio ante los azulgrana.

Setién: "Sin balón sufrimos"

Setién: "El Real Madrid es indescifrable, es un equipo diferente a todos los demás" | EFE

El técnico del Villarreal, Quique Setién, analizó la derrota de su equipo y aseguró que "perder el control del balón" fue clave: "Desde el comienzo de la segunda parte he visto síntomas de que el equipo estaba sufriendo mucho, ha costado ajustar la presión y ellos manejan muy bien el balón. Somos un equipo que sin el balón sufrimos y nos cuesta defender, por lo que necesitamos el balón para estar tranquilos. Ellos son un buen equipo que tiene mucha movilidad, que te requiere una exigencia brutal", comentó.

Setién elogió el trabajo de su equipo mientras el físico les permitió aguantar: "He felicitado a los futbolistas porque han intentado llevar a cabo el plan. Hemos incomodado mucho un gran equipo. En la primera parte, creo que hemos estado mejor que ellos, hemos remontado dos goles, y hemos complicado mucho las cosas. Pero hay un aspecto físico que nos ha condicionado, y eso es algo que debemos mejorar y trabajar. Con balón somos buenos, pero sin el balón sufrimos"