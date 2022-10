Torrecilla no quiere relajación en el CD Castellón

Tras caer derrotados en Barcelona en la primera jornada liguera, el equipo de la capital de La Plana ha encadenado cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota . Una situación de privilegio que les ha llevado a escalar posiciones hasta conquistar la tercera plaza de la clasificación . Y todo ello, en gran parte, gracias a su extraordinaria racha en Castalia donde cuentan por victorias todos sus partidos.

Ruben Torrecilla | CD castellón

El buen momento, lejos de relajar al técnico albinegro, Rubén Torrecilla, ha servido para que extreme la precaución y esta semana ponga en alerta la plantilla. En la rueda de prensa previa al choque ante los alicantinos, el preparador albinegro confesó que esta semana ha lanzado un "toque de atención" al plantel: "han trabajado muy bien toda la semana , pero hemos dado este toque para que nadie baje la guardia porque queda muchos por hacer"

Un rival que llega herido

El rival que visita mañana Castalia llega en una dinámica totalmente opuesta tras no ganar desde que lo hiciera en la primera jornada. El conjunto alicantino, recién ascendido a Primera Federación, se ha fijado como objetivo dar un salto mayor e integrar el fútbol profesional a corto plazo. Para ello ha mantenido su apuesta por el veterano César Ferrando, ex técnico de Primera División en el Atlético de Madrid y el Albacete, y que cumple su quinta temporada no consecutiva en el conjunto de la Marina Baja.

Ferrando se estrenó en este equipo en la campaña 2017/18, en Tercera División, coincidiendo con un Castellón que ascendió ese año a Segunda B. Tras un año dirigiendo en la India, el técnico valenciano regresó a La Nucía en la temporada 2019/20 para ayudar a sentar las bases de un proyecto que ha crecido con el reciente salto a Primera Federación. Sus números en este arranque de temporada son flojos, pues ha sumado seis puntos de 18 posibles y ha logrado una sola victoria, en la primera jornada. Sin embargo, ha sido competitivo en todos los partidos, dejando escapar hasta cinco puntos en las rectas finales.