Torrecilla: "Nos medimos a una de las mejores canteras"

Los albinegros buscarán la segunda victoria del campeonato este próximo domingo tras el empate cosechado el pasado fin de semana en cancha del Baleares. Con la baja de Raúl Sánchez por sanción, Rubén Torrecilla se refirió este viernes al potencial del rival que este domingo visitará Castalia:" Nos medimos a un filial de una de las mejores canteras de España. Compiten muy bien y con la única presión de ganar". De la misma forma aseguró que el trabajo semanal le ha dejado muy satisfecho: "La semana de trabajo ha sido muy buena, a un nivel altísimo"

De la misma forma el técnico extremeño no quiso entrar en el debate abierto al respecto de la portería tras el último error de Sarr que costó puntos en Mallorca. El regreso del sevillano Alfonso Pastor ofrece esa posibilidad, aunque el preparador albinegro no quiso cerrar puertas: "Nadie quiere cometer errores. Un error de un portero cuesta caro, pero Sarr hizo un paradón que hubiera supuesto el 2-1. El que juegue los va a hacer bien seguro"