El centrocampista del Villarreal, Ramón Terrats, ha reconocido que tuvo clara su decisión de fichar por el club amarillo cuando supo del interés del conjunto de Quique Setién.

"El Villarreal era mi primera y la única opción que me llamaba la atención. Aquí todo me ha ido como anillo al dedo y, por lo tanto, no me costó decidirme. Estoy muy contento por la oportunidad que me ha dado el club. Es un sueño estar aquí y tengo muchas ganas de seguir trabajando, jugando y aprendiendo de los compañeros"