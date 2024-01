Terrats se rompe el menisco y estará dos meses fuera de las canchas

El Villarreal tiene un nuevo contratiempo en forma de lesión. Tal y como confirmó el técnico del equipo amarillo, Ramón Terrats tendrá que parar por quirófano para ser intervenido de la rotura del menisco externo de su rodilla izquierda. Otra lesión de larga

duración que se une a una enfermería que no mengua su número de lesionados y que sigue siendo uno de los grandes quebraderos de cabeza esta temporada en el Villarreal.

El futbolista catalán se lesionó en la sesión de trabajo del pasado jueves, si bien no ha sido hasta este viernes cuando el club de La Plana lo ha hecho público. El futbolista, que está a la espera de confirmar la fecha de la intervención, estará un par de meses alejado de los terrenos de juego. Su baja se une a las de los lesionados Yeremi Pino, quien se perderá toda la temporada, Juan Foyth, un par de meses alejado de las canchas, Denis Suárez, que tan sólo ha podido jugar 5 partidos, o Raúl Albiol entre otros.

Terrats, que durante esta temporada había perdido protagonismo tras la marcha de Setién, había comenzado a tener más minutos en las últimas jornadas y a entrar en los planes de Marcelino.

Marcelino no quiere excusas en el vestuario

Por su parte el técnico asturiano fue contundente a la hora de dejar claro que no aceptará las excusas de mostrarse afectados por la reciente eliminación copera ante Unionistas : "Hacemos lo que más nos gusta desde niños, tenemos la gran fortuna. Estamos bien renumerados. Trabajamos en un gran club, con una gestión ejemplar, con grandes instalaciones. Me suena a excusa lo de estar afectados en el plano psicológico. Plano psicológico es que si pierdes tienes que ganar. Y si gano tengo que seguir ganando . Y si soy bueno tengo que ser mejor y trabajar más. Trabajamos un tiempo inferior al de nuestro familiares , amigos y al del resto de la sociedad. No hay que recuperar nada, hay que demostrar, y no valen lamentaciones. Esto es la vida . Si gano tendré la cabeza bien”