Ten no quiere relajación ante el Oviedo

El conjunto local llega al partido tras la victoria conseguida el pasado fin de semana ante el Valladolid. Pero el técnico local, Toni Ten, quiso lanzar un mensaje de alerta a su plantilla y dejó claro que no le ha gustado la relajación que ha visto en las últimas sesiones de trabajo: “Tenemos que estar alerta porque allí salió todo bien y noto en el ambiente del equipo un punto de relajación que no me gusta. Es un partido importante si queremos estar en la parte de arriba. Es fácil caer en el "bueno ya está", pero queda mucho por delante y este Oviedo es ficticio si miras la clasificación. Está en plena reconstrucción y es un equipo que sin duda va a ir muchísimo a más y será un equipo de alto nivel”, recalcaba Toni Ten.

También Ten analizaba el nuevo Oviedo, “ha perdido a un base totalmente determinante como Frey. Pero con todos los movimientos que ha hecho con la incorporación de Xeff Xavier o Jorgensen han elevado el nivel medio de la plantilla y mejorado mucho el equipo”. La novedad de Tau será la presencia de David Hook , ausente en los últimos choques