El Tau se refuerza con Van der Vuurst

Lo cierto es que no ha sido fácil para el club de la La Plana encontrar un sustituto de garantías tras llamar a varias puertas . Los castellonenses se han encontrado con una realidad presupuestaria y de mercado que ha hecho imposible acceder a un jugador de primer nivel por lo que se han decantado por una apuesta como es la del joven refuerzo. Es por ello que Toni Ten no quiere "cargar de presión" a Van der Vuurst y espera que pueda "aportar" al juego del equipo: "El club, desde que se lesionó Edu, no ha parado de buscar un reemplazo, pero el mercado y la realidad del club no lo ha puesto fácil. Llega un jugador joven que puede sumar . Recuerda un poco al perfil de Hook, que nos está aportando tras hacerlo bien en su liga. Tiene un buen 1x1 para poder asistir. Podrá completar la rotación", afirma el técnico.

El jugador podría ya contar con minutos en la jornada de mañana miércoles, cuando los castellonenses jueguen en Cáceres (20:45h). La peor noticia para Tau es la confirmación de una nueva lesión como es la de Pablo Hernández. El gallego, con un esguince de tobillo, estará cuatro semanas alejado de las canchas en un momento en el que se había convertido en un hombre importante en lo esquemas de su equipo. Puedes escuchar al técnico ondense pulsando play