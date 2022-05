TAU quiere que el Ciutat sea una caldera para alcanzar el play off

Tras la derrota de este pasado fin de semana en cancha de Coruña en un apretado partido (78-74), el equipo castellonense se ve abocado a una última jornada de infarto donde las cábalas se reducen hasta su máxima simplicidad: la victoria ante el Acunsa Guipuzkoa otorga la clasificación para la ronda de play off mientras que la derrota les deja fuera . No hay otro camino, por tanto, que no sea el de imponerse a los vascos para lograr el objetivo marcado para esta temporada..

Lo cierto es que la jornada estará marcada por la emoción toda vez que los guipuzcoanos llegan a Castellón con opciones reales de clasificación para una plaza a la que optan tres equipo: Tau, Valladolid y el Guipuzcoa. De esta forma lograría la clasificación seguro si gana si gana su partido. Queda fuera si pierde, o bien porque gana Valladolid y le supera, o porque pierde y les adelanta a ambos el conjunto vasco en el triple empate, o en el cuádruple con Alicante , que también entra en la ecuación. Cabe recordar que el conjunto vallisoletano juega en Mallorca ante el Palma. Aunque a TAU le incumbe poco o nada este resultado.

Promoción de entradas

Imagen del Ciutat | Pascual Cándido

Dada la importancia del partido el club castellonense ha puesto en marcha una campaña de entradas económicas para crear un ambiente propicio y convertir el Ciutat en una olla a presión ambiental. De esta forma la entidad que preside Luis García ha anunciado que los socios y abonados tendrán acceso gratuito con su pase; pero además podrán retirar hasta dos entradas para el partido ante el Acunsa Gipuzkoa al precio de 5 euros. Tal y como el club anuncia exclusivamente podrán hacerlo en las oficinas del club del Pabellón desde hoy hasta el viernes día del partido.

Ten pide el apoyo

El técnico local, Toni Ten, pidió el apoyo de la hinchada para un partido decisivo : "Necesitamos el apoyo siempre, pero más ahora. Es un partido muy importante. El equipo ha ido evolucionando a mejor y las entradas y el público también. Trataremos de brindar el espectáculo que se merecen y que podamos disfrutarlo todos juntos"

Guipuzkoa apura sus opciones

Ben Simmons ante Prat | Guipuzkoa basket

El rival de TAU se aferra a sus últimas opciones este próximo viernes. La victoria del pasado viernes junto con la derrota de Castelló propició que el Acunsa Gipuzkoa llegue con opciones de play off a la última jornada de la liga, como destaca su jugador, Ben Simmons “Sí, ha sido un mes raro. Con muchos partidos igualados, difíciles… Está bien ganar y tener opciones todavía de play off. Nadie sabe que va a pasar. Ha sido una liga loca, muy competitiva, con sorpresas, un día un equipo de la parte baja tabla ganaba a uno de arriba. Veremos qué pasa”.