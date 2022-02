El Tau a mostrar su cara buena ante Coruña

Los castellonenses regresan esta noche al Ciutat para disputar el partido ante el cuadro gallego que fue aplazado en su momento por un brote de COVID en el equipo rival. Tras la derrota en Girona el equipo de Toni Ten buscará la regularidad de la que está adoleciendo durante esta temporada, donde está intercalando grandes actuaciones, como la que firmó ante el Palencia, con pésimos partidos como los firmados ante Huesca o Girona.

Los locales afrontan el encuentro con la duda del escolta David Hook , toda vez que el club de la capital de La Plana ha prescindido de los servicios del pivot bosnio, Sikiras .

Pese a que el cuadro gallego no está rindiendo como se esperaba de ellos esta campaña, no deja de ser una de las tres plantillas más potentes del campeonato junto a Estudiantes y Granada. Por ello el técnico local espera un duelo de máxima dificultad: " una de las plantillas más potentes de la liga, muy físico con talento y un equipo largo. Un equipo muy físico fuera, con dos cincos enormes. Tienen al MVP de la liga y son el equipo que más balones roba de la liga, y eso les da muchas canastas fáciles”