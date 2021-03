Tau arranca en Palencia el camino hacia los playoffs

El equipo entrenado por Toni Ten llega al partido en Palencia como uno de los mejores equipos del campeonato. Hasta la fecha tan sólo el Breogán lucense mejora los registros de un equipo que ha sido capaz de imponerse a rivales del potencial del Granada o HLA Alicante en la primera vuelta y que está firmando una temporada histórica. Fruto de ello acumula seis victorias para esta segunda rueda de campeonato que le otorgan muchas opciones de alcanzar una plaza en el playoff: "Ha sido una primera fase casi perfecta, con el pero de alguna derrota como locales donde no estuvimos bien. Fuera lo ganamos todo y eso es muy complicado . Ahora será más difícil y pelear por el ascenso no es sencillo: ya no hay partidos sencillos", asegura Romà Bas , uno de los jugadores con más experiencia en el equipo.

Con la baja de Matt Stainbrook, quien todavía se recupera de una operación de menisco, lo castellonenses recuperan al camerunés Adala Moto. El poderoso ala-pívot africano estuvo ausente en el último partido liguero y regresa a tiempo de aportar su capacidad anotadora y reboteadora . El técnico, Toni Ten, insta a sus jugadores a disfrutar en la cancha de esta fase de la temporada sin añadir presión: "Hay que saber de dónde venimos, dar valor a lo hecho. Hay posibilidades de todo y queda mucha liga, pero los objetivos deben ser competir y disfrutar. Debemos saber que si bajamos el pistón nos puede ganar cualquier rival a partir de ahora".

Escucha aquí las declaraciones de Toni Ten