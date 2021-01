Stainbrook pasará el próximo miércoles por quirófano

A "Big Matt", que se ha perdido ya la últimos partidos con el conjunto castellonense tras verse sometido a diversas pruebas , se le realizará una atroscopia para reparar su menisco dañado. El jugador , que la pasada temporada ya sufrió en Palma una grave lesión de rodilla, espera recuperarse a tiempo para poder ayudar a su equipo en al segunda fase del campeonato.

Difícil reforzarse

De todas formas en el club están pendientes de que la intervención no confirme una lesión mayor de la esperada y, con ello, perder al jugador durante más tiempo del previsto. El periodo de baja que finalmente el jugador de Ohio tenga que soportar, será clave para tomar una decisión respecto a la posibilidad de reforzar o no el plantel para el resto de la temporada. Una decisión que no sería fácil de adoptar en la actual coyuntura y que nos explica su técnico , Toni Ten. Escucha aquí sus palabras