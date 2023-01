Setién: "Vivo rodeado de fútbol, es un paraíso"

LEER MÁS Setien levanta al Villarreal

El entrenador amarillo nos habla de su decisión de vivir en la ciudad deportiva: "Siempre me ha gustado estar entre la gente joven porque te transmite muchas cosas y te contamina de su energía positiva. Suelo jugar mucho, con los futbolistas me meto en los rondos, hago gimnasio por la tardes… Esto es un paraíso para mí".

De la misma forma recordamos algunos de los "personajes" del mundo del fútbol con los que se han cruzado durante su carrera: "defender ciertas cosas me ha llevado a situaciones difíciles. He convivido con gente como Gil o Piterman y no fue fácil. Es impensable que hoy haya gente así en los clubes".

Quique Setién | Onda Cero

Setién nos habla de una persona clave en su carrera como es el ex del Villarreal, Paquito: Un hombre extraordinario. El entrenador más importante en mi carrera. Su manera de entender el fútbol, su honradez profesional, me encantaba. Enseguida conectamos porque era muy buena persona. Como entrenador he utilizado muchas cosas de él. Y eso que he tenido a gente muy importante como Luis Aragonés. Me tradujo muchas cosas que yo sentía en el fútbol".

También hubo tiempo para hablar de la actualidad del Villarreal, y de Ayoze Pérez, posible fichaje "azulejero": "Tuvo una época extraordinaria en el Tenerife, antes de marchar a Inglaterra donde ha demostrado que es un muy buen futbolista. No le he hecho un seguimiento exhaustivo estos años, pero le he visto partidos y creo que es un buen futbolista".

