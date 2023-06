Setién quiere una plantilla más corta para la próxima temporada

El técnico cántabro fue tajante al ser preguntado por la planificación del plantel. Y, pese a dejar las decisiones en manos del club, dejó claro que quiere un número menor de futbolistas para la próxima campaña: "Tenemos seguramente más jugadores de los que necesitamos o podemos tener. Es un proceso en el que no voy a implicarme, daré mi opinión sobre lo que podamos necesitar y será el club el que tome las decisiones. Yo me adaptaré a lo que el club crea conveniente".

Lo cierto es que hay posiciones en las que el "submarino" tiene un excedente de cupo en cuanto a futbolistas se refiere. Es el caso del lateral zurdo, donde Mojica apunta a ser una de las posibles salidas (interesa al Mallorca), pero en especial en el centro del campo. Y es que precisamente en la medular se va a producir un "overbooking" con la más que posible llegada de fichajes como Santi Comesaña o Denis Suárez. Si a ello se une el hecho de que por Terrats se ejercerá la opción de compra, sobrarán futbolistas en al zona ancha del conjunto castellonense.

Jackson, Chukwueze o Pau en el escaparate

Al margen de las bajas que el conjunto de La Plana pueda negociar de futbolistas con contrato que no entran en sus planes, el club es consciente de que llegarán importantes ofertas por jugadores que han destacado esta temporada. es el caso de Jackson, Chukwueze o Pau Torres.

El delantero senegalés, quien anotó su duodécimo gol en liga este fin de semana, no quiso pronunciarse al final del partido al ser cuestionado por la posibilidad de vestir de amarillo el próximo ejercicio: "Soy jugador del Villarreal ahora mismo y no voy a hablar sobre eso". De la misma forma el técnico dejó bastante claro que espera su salida : "Ahora él tendrá que decidir sobre su futuro. Nos encantaría que se quedase, pero admitimos que se pueda marchar, porque todo el mundo quiere crecer. Si no está Jackson pues habrá otro y trabajaremos con él con el mismo entusiasmo".

Por su parte Gio Lo Celso finaliza su contrato de cesión y regresará al Tottenham. El futbolista, de todas formas , dejó un mensaje en redes sociales que dejaba entrever que su futuro es una incógnita y que no cerraba la puerta a cualquier posibilidad