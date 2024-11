Schreuder: "El de Huesca es uno de nuestros mejores partidos de la temporada"

El Castellón dejó escapar dos puntos en Huesca, donde firmó un gran encuentro sin el merecido premio de la victoria. Es por ello que el técnico albinegro, Dick Schreuder, no estaba contento con el empate cosechado. El neerlandés lamentó que la superioridad de su equipo no fuera suficiente para ganar y apuntó que faltó "calidad" para convertir más goles: ""Hemos jugado un muy buen partido, pero en el último tercio no hemos sido suficientemente buenos. Quizás sea por falta de calidad. Hemos tenido suficientes ocasiones para marcar y al final hemos cometido un error defensivo. Pero en general ha sido uno de nuestros mejores partidos de la temporada. Hemos controlado con y sin balón, pero nos ha faltado marcar más goles".

Pese a todo, el neerlandés cree que su equipo está teniendo una evolución positiva en distintas facetas del juego: "No quiero decir que el resultado sea injusto. Somos nuevos en la categoría y debemos seguir. Hay que marcar más goles, pero el equipo lo da todo. Ha habido una gran evolución en la posesión y el control y lo que tenemos que hacer es seguir progresando y hoy hemos demostrado que no nos hemos asustado después de los diez minutos malos que tuvimos ante el Mirandés", ha comentado.

El punto cosechado por los castellonenses les sitúa con 21 en una cómoda zona media de la tabla clasificatoria y con un partido menos. Precisamente este miércoles disputarán en Castalia el partido ante el Racing de Ferrol que quedó aplazado en su momento a causa de la trágica DANA que asoló l´Horta Sud en Valencia.