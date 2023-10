Schreuder: "No hay ninguna presión por mantener la primera plaza"

El CD Castellón viaja este viernes en dirección a Cádiz para medirse a San Fernando. Posteriormente harán la propio para debutar en Copa en cancha del Cacereño. Su técnico, Dick Schreuder, analizó en rueda de prensa la actualidad del conjunto albinegro antes de que se comprima le calendario. El neerlandés dejó claro que no quiere escusas por ello y que exigirá el máximo a su equipo.

"De momento no quiero mirar más allá del partido ante el San Fernando, son un buen equipo y sabemos que no será un partido fácil", afirmaba. Schreuder afirmó que ve a su equipo "preparado" para afrontar un calendario para el que no quiere "ninguna excusa", porque es igual para todos los equipos de estas categorías"

Los de la capital de La Plana viajarán este viernes con todo el plantel, incluido Moyita duda para estos encuentros. De la misma forma el técnico afirmó que cuenta con los jugadores del filial: "tener ficha B no es un castigo, es una oportunidad para estar en forma cuando se te requiere", dijo.

De la misma forma aseguró que preparan los partidos "igual" jueguen fuera como locales. De la misma forma se refirió a la llegada del guardameta Alessio: "No lleva ni una semana aquí. Necesitábamos un portero más para poder entrenar bien y que Charly puede estar en dinámica de filial para entrenar y jugar con ellos, estoy contento de que este aquí"

Igualmente fue cuestionado por la presión que supone tener tan cerca al Ibiza: "No hay presión, seguimos primeros de la tabla pero en algún momento pueden ser ellos porque no somos el único equipo de la liga. No hay pánico por ello, porque queda mucho. Ibiza y Málaga son muy buenos equipos"